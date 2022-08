“Salvini, Berlusconi, Meloni li chiamo il trio sfascia conti. In 15 giorni hanno già fatto promesse per 100 miliardi di euro. Delle due l’una: o vi stanno prendendo in giro o rischiamo il default”. Lo dice in un video su Youtube il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio.

