“Io vado avanti per la mia strada. Ho trovato attorno a me la condivisione di tutti i partiti del Centrodestra e questo mi dà, naturalmente, una grande forza. Non ci sono stati partiti che si sono distinti o che hanno manifestato delle posizioni non condivise. Sento il carico della responsabilità di avere un Centrodestra compatto”. Lo ha detto il candidato presidente del Centrodestra alle Regionali in Sicilia Renato Schifani, a Catania. vbo/mrv