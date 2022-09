Analizzare il sistema sanitario in base alle variabili sociali, demografiche, tecnologiche ed economiche: questo l’obiettivo dell’incontro “La medicina sociale in evoluzione: tra innovazione, nuovi bisogni e tutela della disabilità”, organizzato da Fondazione Mesit in collaborazione con il network Prevenzione Salute, il Ceis dell’Università Roma Tor Vergata, il Crispel dell’Università di Roma Tre con il supporto non condizionante di Sanofi.

