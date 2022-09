“In una regione come la nostra, che ha bisogno di creare lavoro e di rivedere il piano per completare le infrastrutture, i finanziamenti del Pnrr sono fondamentali. La mia idea è di creare un ufficio per la gestione dei fondi, stando a fianco dei Comuni in modo da assicurarsi che vengano spesi bene”. Così la candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione siciliana, Caterina Chinnici, nel corso di un’iniziativa a Palermo insieme al segretario del Pd, Enrico Letta.