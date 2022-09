“Se l’Europa non mette il tetto e non dà un contributo il governo italiano ha il dovere di intervenire subito prima che sia un disastro peggio del Covid. Ci si può dividere su altro ma non su un milione di posti di lavoro che rischia di saltare entro settembre. Non vorrei vincere elezioni e avere un milione di disoccupati. Chi è in maggioranza mi dica come la pensa” lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

