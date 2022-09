“Bisogna sbloccare gli impianti delle rinnovabili e fermare la speculazione sul mercato Ets, quello dell’acquisto dei certificati verdi”. Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, parlando del caro energia, a margine dell’Assemblea pubblica che quest’anno si è tenuta in udienza in Sala Nervi in Vaticano con Papa Francesco.

