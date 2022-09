“Ho deciso di accettare la proposta di Giuseppe Conte e del Movimento 5 Stelle per continuare a fare in altri luoghi e con altri mezzi da parlamentare quello che ho fatto da magistrato, ovvero dare un contributo per difendere la democrazia e la legalità costituzionale in questo Paese”. Lo ha detto l’ex magistrato Roberto Scarpinato, candidato del Movimento 5 Stelle al Senato al collegio plurinominale Sicilia 1, conversando con i giornalisti a Palermo.

