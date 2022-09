“E’ stata presa questa decisione qualche anno fa: prima siamo stati un po’ nomadi, abbiamo lasciato la vecchia sede” di Piazzale Susa “e siamo stati in affitto in altre due. Ma è evidente che l’adeguamento della vecchia sede, molto grande, 110mila metri quadri, ci consente maggiore flessibilità”. Lo ha detto Diana Bracco, presidente e Ceo del gruppo, a margine dell’evento per il 95esimo anniversario dell’azienda

xa1/sat/gsl