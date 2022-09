“Finanziamenti russi ai partiti? Io posso parlare per il Movimento 5 Stelle, che fa della trasparenza la sua virtù. Non abbiamo nulla a che vedere con questa storia e confido che nessun partito in Italia abbia a che vedere con questa storia”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte parlando con i giornalisti a Bari.

sat/gsl