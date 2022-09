Via libera in Conferenza Stato-Regioni al decreto del ministero delle Politiche agricole che stanzia 15 milioni per i risicoltori italiani. Si tratta di un aiuto di Stato temporaneo alle imprese, a parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti a seguito della crisi causata dalla guerra in Ucraina, del livello record raggiunto dai prezzi delle materie prime energetiche e anche in considerazione della siccità.

