“Voglio esprimere la vicinanza del governo ai familiari delle vittime e a tutti i feriti dell’alluvione delle Marche, per il momento contiamo 10 morti e 4 dispersi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri che ha dato il via libera al decreto Aiuti ter.

sat/gtr