Un bilancio sull’esperienza covid, da come è stata affrontata nei momenti più difficili, con uno sguardo al futuro, forti anche di quell’esperienza. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, vicino alla scadenza del suo mandato, in una intervista ripercorre i giorni più bui della pandemia che nell’Isola, dice, hanno gettato le basi per una sanità migliore.

