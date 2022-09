Il Covid ha allentato la sua morsa ma l’arrivo dell’autunno potrebbe causare un nuovo incremento dei contagi. Un’ulteriore arma per combattere l’eventuale ritorno del virus è il vaccino bivalente, “tarato” per metà sul ceppo originale di Wuhan e per l’altra sulle varianti Omicron. L’invito a over 60 e fragili del Commissario per l’emergenza Covid della provincia di Palermo, Renato Costa, è quello di andarsi a vaccinare prima possibile.

