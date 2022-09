“Renzi non deve giocare, non deve stravolgere le mie parole. Deve confrontarsi con le persone che sono davvero in difficoltà. Poi, che lui lo voglia strumentalmente leggerlo come un invito alla violenza è una sua iniziativa gratuita che lo contraddistingue”. Lo ha detto, a Palermo, Giuseppe Conte, dopo che il leader Iv si è rivolto alla ministra degli Interni Lamorgese per avere ricevuto minacce sui social, in seguito all’invito di Conte a confrontarsi su Rdc senza scorta.

xd8/mgg