Dopo l’alluvione che ha colpito le Marche, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, chiede un piano per ridurre i danni dell’emergenza climatica. ”Cordoglio per i lutti e rabbia per l’inerzia politica e l’ignoranza di chi parla ancora di maltempo – afferma Pecoraro Scanio – È crisi climatica!”.

mgg/gtr