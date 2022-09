“Ben 23 milioni di italiani non andranno a votare e non capiscono l’importanza della scelta storica da compiere da tutti noi il 25 settembre. È davvero incredibile che il 50% degli italiani non voti. C’è da domandarsi: ma siamo ancora in una Democrazia? Allora, mi rivolgo a voi che non intendete andare a votare o a voi che ancora non sapete per chi votare”. Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nella sua quotidiana pillola affidata ai social.

trl/gsl