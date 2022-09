“Bisognerà garantire i consumi gratis alle famiglie che hanno redditi medio-bassi fino alla metà del consumo medio e poi il resto con prezzi calmierati”. Così, a Messina, il vicesegretario del PD, Giuseppe Provenzano, in merito al caro energia. “Chiediamo prezzi amministrati per un anno per tutta la fase dell’emergenza, raddoppiare gli sconti alle imprese e rateizzare le bollette perché rischiano di chiudere lasciando a casa migliaia di lavoratori”, aggiunge.

