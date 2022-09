Il riciclo della plastica salva l’ambiente e fa risparmiare energia, come emerge dal Rapporto di Sostenibilità 2021 di Corepla, Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. “Beneficiamo del grande impegno profuso da tutti i soggetti coinvolti nella nostra attività, partendo dai cittadini, fino ad arrivare agli enti locali”, spiega il presidente di Corepla, Giorgio Quagliuolo.

