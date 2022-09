Spada (Assolombarda) “Ridurre il cuneo fiscale per alzare i salari”

“Le misure per la riduzione del cuneo fiscale, della parte contributiva, per noi sono fondamentali, per riuscire ad alzare isalari e avere un mondo del lavoro più competitivo”. Lo ha detto il presidente di Assolombarda Alessandro Spada, a margine dell’incontro con Giulio Tremonti, candidato di Fratelli d’Italia per la Camera nel collegio uninominale di Milano centro.

xa1/trl/gsl