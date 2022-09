Trapianto di polmone, a Palermo il simposio Upmc-Ismett

Esperti italiani e internazionali a confronto a Palermo per parlare di nuove tecniche relative al

trapianto di polmone e all’insufficienza respiratoria terminale. Approda in Italia il primo “Lung Transplant and Lung Failure Symposium”, incontro tra decine di chirurghi, pneumologi e

intensivisti, organizzato da Upmc e Ismett.

