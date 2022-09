“E’ una serata triste per il paese. Abbiamo una grande responsabilità davanti all’Europa e all’Italia, come secondo partito e primo dell’opposizione. Siamo consapevoli che in Parlamento, la destra è maggioranza ma non nel Paese”. Così Debora Serracchiani, del Pd, commenta i risultati elettorali.

