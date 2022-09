Continua il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco impegnate nella messa in sicurezza di strutture lesionate dall’ondata di maltempo che ha colpito il territorio di Ancona e Pesaro Urbino il 15 settembre scorso. Ecco le operazioni a Pianello di Ostra per mettere in sicurezza una cabina per la distribuzione dell’energia elettrica.

mgg/gsl