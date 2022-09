Al via il nuovo percorso green della filiera produttiva del marmo made in Italy. E’ stato presentato a Veronafiere, nel corso della terza giornata di Marmomac, il Manifesto di sostenibilità della Pietra Naturale Autentica, promosso dalla rete Pna: una dichiarazione d’intenti da parte delle imprese del comparto per dotarsi di un ciclo produttivo certificato e circolare, con sempre più limitati impatti ambientali su aria e acqua.

