Tra assoluta e relativa la povertà in Italia colpisce 3 milioni di famiglie, pari a circa 10 milioni di persone. È quanto emerge dal focus Censis Confcooperative “Un paese da ricucire”, secondo cui percepire un reddito da lavoro dipendente non è più sufficiente a mettersi al riparo dal rischio di cadere in povertà e da condizioni di disagio dalle quali può diventare difficile affrancarsi.

