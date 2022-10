Non c’è solo l’emergenza legata al caro-energia. Le Piccole e medie imprese italiane soffrono anche per i pagamenti da parte dello Stato e delle sue articolazioni periferiche, che non onorano i propri debiti e, quando lo fanno, ciò avviene con grave ritardo rispetto ai tempi previsti dalla legge. A ritornare sul tema è l’Ufficio studi della CGIA.

fsc/gsl