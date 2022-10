Ammirare e vivere la cultura in ogni sua forma per valorizzare le bellezze di un territorio ricco di storia e tradizioni. Con questo spirito sono state presentate le novità principali di Bergamo e Brescia Capitali Italiana della Cultura 2023, in vista dell’inaugurazione simultanea nei due centri prevista il prossimo 20 gennaio. Novantadue progetti sono stati selezionati da Fondazione Cariplo e dalle Fondazioni di comunità locali di Bergamo e Brescia.

