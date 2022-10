L’Italia è tra le mete preferite per le vacanze dei turisti stranieri in Europa. In particolare attrae di più i cittadini d’oltreoceano, con il 75% degli americani, e addirittura l’88% dei brasiliani che la indicano come la destinazione prescelta tra quelle del vecchio continente. E’ quanto emerge dallo studio condotto da Istituto Piepoli per Confturismo-Confcommercio.

