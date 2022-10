“L’Ue non deve perdersi in piccolezze, ma occuparsi di grandi strategie: dobbiamo riconvertire la nostra politica energetica e affiancare alla transizione ecologica in corso una robusta politica di diversificazione delle fonti per renderci indipendenti da stati come la Russia e la Cina”. Così il Presidente dell’Abruzzo, Marco Marsilio.

