“Stiamo usando Ostia come campione, adesso dobbiamo sperimentare dei sensori di livello in modo tale che il raccoglitore di zona sappia a che punto è il riempimento del serbatoio”. Così il presidente del Conou, Riccardo Piunti, a margine della presentazione dei dati relativi alla campagna itinerante di sensibilizzazione per la raccolta degli oli usati.

