“Porteremo in Parlamento il tema della giustizia sociale e climatica, aspettiamo che questo governo si faccia rapidamente, vedremo Meloni come si comporterà rispetto a un provvedimento necessario e urgente sul caro energia”. Lo ha detto il deputato di Europa Verde, Angelo Bonelli entrando alla Camera, per la prima seduta della diciannovesima legislatura.

