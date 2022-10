“Abbiamo accelerato diverse start up, abbiamo puntato sull’agrifood tech e il valore complessivo delle start up che abbiamo in portafoglio sfiora i 200 milioni di euro, quindi è un progetto interessantissimo”. Così Matteo Fago, ceo di Startupbootcamp FoodTech Roma, intervistato dall’Italpress.

