Cinque squadre dei vigili del fuoco sono impegnate dall’alba di oggi per spegnere l’incendio in un deposito di 1.800 metri quadrati di un’azienda adibita alla produzione di bottiglie in plastica a Luserna San Giovanni. Dopo aver confinato le fiamme, che risultano essere sotto controllo, sono iniziate le lunghe operazioni di ricerca degli ultimi focolai e di messa in sicurezza.

tvi/gsl