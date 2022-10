Fare economia circolare non è un optional, un tassello in più nella battaglia climatica, ma il pilastro fondamentale. A sostenerlo è Riccardo Piunti, presidente di Conou, il Consorzio nazionale degli oli minerali usati, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’Agenzia Italpress. “In 40 anni – afferma -, grazie alla nostra attività sono stati risparmiati 3 miliardi di euro di petriolio importato”.

fsc/abr/mrv/