Più di un milione di articoli giocattolo e carte da gioco non sicuri. Le Fiamme Gialle pescaresi, nell’ambito del piano d’azione “Stop Fake”, hanno rinvenuto articoli non in regola, e per questo, sottoposti immediatamente a sequestro e ritirati dalla vendita. Le sanzioni comminate possono superare i 25 mila euro.

trl/gsl