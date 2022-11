L’Italia del turismo resta stabile ai primi posti per presenze internazionali. E’ uno dei dati che emerge dalle ricerche che Enit ha presentato al World Travel Market di Londra. Grande attenzione al mercato del Regno Unito, che ogni anno muove in Italia oltre 100 milioni di investimenti soprattutto per la vacanza culturale in città d’arte e al mare.

sat/gsl