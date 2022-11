Sul piano formale il governo ha dichiarato “grande disponibilità al confronto. Nel merito non abbiamo ricevuto risposte, se non che il perimetro in cui si muoverà il governo per realizzare il decreto aiuti e la legge di bilancio è rappresentato dagli spazi contenuti nel Def quindi 30 miliardi”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, uscendo da Palazzo Chigi.

