Settantadue indagati e otto società coinvolte nell’inchiesta della Procura di Cosenza sugli appalti al comune di Rende. Il provvedimento nei confronti di persone ricoprenti cariche istituzionali, funzionari e/o dipendenti del comune, imprenditori, professionisti. Sono accusati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, rivelazione di segreto di ufficio, falso in atto pubblico, turbativa d’asta, frode in pubbliche forniture, peculato, abuso in atto d’ufficio.

pc/gtr