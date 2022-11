“L’Italia dev’essere l’unico porta di sbarco dei migranti? Questo non c’è scritto in nessun accordo. La situazione non si può più gestire nel modo seguito finora”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, in merito alle tensioni con la Francia sui migranti.

sat/gtr (fonte video: Presidenza del Consiglio)