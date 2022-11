“Il superbonus nasceva come misura per rimettere in moto la nostra economia, ne abbiamo sempre condiviso le finalità ma ha creato molti problemi”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza stampa sul decreto che tra l’altro modifica le norme sul superbonus edilizio.

sat/gtr (fonte video: Presidenza del Consiglio)