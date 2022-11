“Nonostante io pensi che la Francia abbia fatto un’azione esagerata per ragioni di politica interna, bisogna che gli animi si calmino e si cominci a ragionare seriamente su come ricostruire un rapporto fondamentale in Europa”. Queste le parole del leader di Azione, Carlo Calenda, a Palermo, dopo le tensioni tra Roma e Parigi sui migranti.

