“Abbiamo incontrato medici in rappresentanza degli operatori del pronto soccorso per stabilire un contatto e avere una programmazione idonea per cercare di risolvere rapidamente i tanti problemi che affliggono questi lavoratori che sono cruciali per il Servizio sanitario nazionale”. Lo ha detto Orazio Schillaci, ministro della Salute, che ha incontrato una delegazione Simeu.

