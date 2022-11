Hi-Tech & Innovazione Magazine – 22/11/2022

In questa edizione:

– Black Friday, arrivano le app anti-fregatura

- Il furto dati principale pericolo per le imprese

- Le reti neurali per i parcheggi e la ricarica dei veicoli elettrici

- Worldline, dai pagamenti digitali allo shopping nel metaverso

– Maschio Gaspardo sbarca nel mondo della robotica

abr/fsc/gtr