Arriva la proposta della Commissione Europea per un tetto al prezzo del gas. Bruxelles chiede agli Stati membri di introdurre un massimale di sicurezza di 275 euro per i derivati a un mese nell’ambito del Title Transfer Facility, il mercato del gas naturale che ha sede nei Paesi Bassi, e che ha il ruolo di riferimento per i prezzi.

