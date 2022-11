Università, Sala “Cattolica punto fermo insostituibile per Milano”

L’Università Cattolica “Rappresenta un punto fermo insostituibile”. Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico dell’ateneo. “Non solo per la formazione, ma anche per i valori che trasmette. La crescita degli studenti stranieri è un bene per la nostra università e il rinnovo anche fisico delle strutture danno un contributo importante a uno dei problemi cittadini che è quello della difficoltà dei ragazzi di trovare alloggi”. Aggiunge il sindaco.

