I finanzieri del Comando Provinciale di Verona hanno posto sotto sequestro beni, per un valore che supera i 20 milioni, a otto indagati per associazione per delinquere finalizzata all'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, legati a una truffa sui bonus edilizi "ristrutturazione" e "facciate".

