Numeri positivi per Decontribuzione Sud, misura che dall’ottobre del 2020 prevede un’agevolazione per l’occupazione in aree svantaggiate del Paese: come emerge dai dati dell’Osservatorio delle politiche occupazionali e del lavoro dell’Inps, nel 2021 i contratti a tempo indeterminato con questo intervento rappresentano il 79% dei rapporti agevolati.

fsc/sat/gsl