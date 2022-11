“La tutela del diritto allo studio è fondamentale per garantire il nostro sviluppo sociale ed economico a medio e lungo termine”. Lo afferma Alessio Pontillo, presidente dell’Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (Andisu), a Palermo a margine delle celebrazioni del ventennale della legge regionale istitutiva degli Ersu siciliani – Enti regionali per il diritto allo studio universitario.

