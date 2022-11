Bunker in costruzione come quelli dell’entroterra calabrese. Studiati per viverci settimane e sfuggire alle manette, per rimanere in città e continuare a controllare gli affari illeciti. Per nascondere armi, droga. Quattro rifugi sono stati scoperti dai carabinieri nel rione Parco Verde e nel cosiddetto Bronx di Caivano, in provincia di Napoli. vbo