“I femminicidi sono soltanto l’aspetto più tragico e plateale di uno stillicidio di vessazioni e soprusi psicologici, di minacce e di abusi sessuali. È dovere dello Stato, ma anche di tutti i cittadini, contribuire a mettere fine a questa barbarie, costruendo attorno alle donne in difficoltà un cordone di sostegno e di solidarietà”. Lo afferma il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne.

