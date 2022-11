Si continua a scavare a Casamicciola, sull’isola di Ischia, per cercare di recuperare i quattro dispersi che ancora non sono stati trovati, dopo la frana avvenuta all’alba del 26 novembre. E si cerca di fare in fretta perché per il fine settimana sono attese forti piogge e temporali, che renderebbero ancora più complicate le operazioni di individuazione dei corpi.

